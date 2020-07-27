隨著台積電股價再創下歷史新高，聯電(2303)也再接再厲，早盤股價直接衝上20元之上，最高漲逾9%，達21.55元，再創逾十年來新高價位。聯電近三天股價逐日大漲，持續創新高。

上周五雖外資及自營商反手賣超，三大法人共賣超24382張，但聯電股價上周五收盤仍創下19.75元新高；今早股價再攀新高，近三個交易日股價頻創新高價。

聯電第2季營收創新高，外資預估，聯電第2季每股純益看0.5元以上，創29季來新高，今年營收將成長超過15%，每股純益挑戰1.4元，創10年新高。聯電上周四股價已創12年來新高價。

日系外資最新報告指出，晶圓代工廠聯電受到美光訴訟影響，股價表現不如同業，但考量基本面持續改善，以及有望間接受惠華為旗下海思半導體轉單效應，將聯電評等調升至「買進」，目標價調高到25元。

台積電股價不斷創新高，買盤延伸至其他晶圓代工股，聯電今早股價開高走高，盤中再創新高價。聯電預計7月29日舉行法說會公布第2季獲利及第3季之展望。投信壓寶法說會行情，近7日連續買超共計41721張。

(時報資訊)