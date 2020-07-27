北市府27日發布新一波人事異動，發言人由媒體事務組聘用主任研究員陳智菡接任，除了陳，另包括日前新任社會局長周榆修，被視為是市長柯文哲為2022、2024大選布局戰鬥內閣，陳智菡對此回應，每個時期會有不同調整，盼讓大家看到更多市政表現。

市府今公布新人事案，現任國際事務委員會副主任委員兼北市府發言人周台竹免兼發言人，並升任市長室涉外事務總監，發言人由陳智菡升任，市長隨行祕書林珍羽也升任副發言人。

外界剖析，近期柯文哲小內閣布局，被視為是為2022、2024大選，陳智菡指出，每個時期會有不同調整，前發言人周台竹對兩岸、外交擅長，接下來希望多著重市政推銷，因為過去柯市府做了很多，盼讓大家看到更多市政表現，接下來會針對市政行銷調整。

面對議員許淑華批評換100個發言人也沒用，市府變成選舉訓練和培訓班，陳智菡說，許過去是她的好朋友，在跑北市市府、議會時，非常照顧她，曾對許提起要到柯市府，許也說歡迎到民進黨，但之後沒有聯絡，昨也有看到許對市府副發言人黃瀞瑩招手，雖然在不同政黨、領域，但想做的事都一樣，希望為民服務，沒有選舉考量，發言人、政黨會更換，但她和許淑華的關係永遠是朋友。

另外界質疑市府有需要這麼多發言人嗎？陳智菡強調，市政非常繁忙、繁重，除了對於對外發言 對於新聞、市政宣傳都會加強行銷，所以3位副發言人都有各自的擅長，會針對專長去做市政包裝，請3位副發言人幫忙行銷工作。

陳智菡也提及，新官上任沒有三把火，只有滿滿的誠惶誠恐，覺得台北市市政非常繁忙，有很多要趕快上手的東西，有很多想法想趕快實踐。

(中時 )