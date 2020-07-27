中華隊團服造型一卡通相當可愛，民眾想收藏可要記得7月29日上午11點起到7-11超商ibon機台預購。（中華奧會提供）

原本這時候應該已經在進行的2020東京奧運，因為新冠肺炎疫情延後到明年的7月23日才開幕，東奧多倒數一年，中華奧林匹克委員會與一卡通票證公司攜手推出「2020東京奧運中華代表團團服」造型卡，7月29日上午11點民眾可於7-ELEVEN ibon機台預購，每張售價190元。

造型特殊、數量不多的聯名交通卡，一直是很多民眾收藏的目標，中華奧會與一卡通首次合作，以「一起成為中華隊」為概念，運用VICTOR勝利體育設計的2020中華奧運代表團團服為基底，加上中華隊象徵的梅花徽，色系挑選沉穩的藏青色，期望為這動盪的一年注入安定人心的力量，造型依實際團服比例裁型成迷你版，結合一卡通功能設計成鑰匙圈樣式，便利民眾隨身攜帶搭乘消費支付使用，是實用又極具收藏價值的官方紀念商品。

中華奧會表示，東京奧運代表團團服是國家榮譽與運動員精神的展現，雖然2020東奧因新冠疫情延期，但國家隊及選手們為奧運拚搏的熱情依舊，透過收藏「2020東京奧運中華代表團團服」造型一卡通，將中華隊精神融入民眾生活中，希望號召全民一同為中華隊送上最堅定的應援。

(中時 )