老人玩桌遊，健腦防失智！北科大工業設計系開設「跨域全齡商品設計開發」課程，由廠商命題「樂齡健腦桌遊」，並攜手台大老師加入，合作跨校跨域課程。兩校師生邀請長者試玩，深度投入未來超高齡社會的健康議題。

這項課程結合北科工設系的創新發想與木作專業、台大職治醫療專才與D-school跨域背景學生，跳脫以往形式，除了專業知識授課，也在假日安排不同主題工作坊，腦力激盪與手作雙管齊下。

其中，模型製作工作坊由國際技能競賽銀牌國手李昊哲主導課程、北科大w-school支援，讓同學們學習木工知識與手工具實際操作、觀摩數位加工方式，了解傳統與現代木工製作流程。

本學期最後一堂課邀請長者實際測試各組作品，「戲如人生」故事接龍遊戲吸引最多阿公阿嬤的笑聲及掌聲，「孫子保衛戰」兼具故事性及競爭性。不同世代共感交流，北科大、台大同學們也收穫不少對作品的建議及肯定。

北科大創新設計碩士班一年級同學尤子寧說，木頭有獨一無二的紋路、氣味和溫度，有機會跟臺大同學一起認識木工，體驗到「慢工出細活」用情感打磨的療癒樂趣，也實際觀摩數位加工CNC、雷切機的製作流程，運用設計思考結合遊戲帶入樂齡生活，幫助長者延緩老化。

北科大副校長楊重光表示，該校是國內最早設立木藝教育的學府，持續推廣木工技藝與人才培育，而今執行大學社會責任實踐（USR）計畫「木創文化攪動深根計畫」，期望透過跨代交流、跨域整合，鼓勵學生培養同理心、跨域解決社會問題。

豐園北科大木創中心主任張若菡說，後續作品將由木創中心進一步優化，與中部木作工廠討論產品化、東勢高工家具設計科學生協作少量製作，後續將進入后豐社區大學長青班推廣體驗，期待更深度攪動木創產業、地方教育，落實文化深根。

(中時 )