比特幣近日價格飆升，昨天（26日）價格突破1萬美元大關，為今年6月2日以來首見。
綜合媒體報導，比特幣之前的價格一直在9200美元附近震盪，但過去一周開始上漲，上周二比特幣突破9300美元後、上周四再突破9500美元、上周六漲破9700美元，直到昨天衝破1萬美元大關。這是比特幣今年第四次突破1萬美元大關，乙太幣、萊特幣、瑞波幣等其他虛擬貨幣也跟進走高。
一些投資人預計，隨著虛擬貨幣突破2017年12月、2019年6月高點的下跌趨勢線，比特幣將在不久的將來出現更大的漲幅。
美國聯邦法院在一宗刑事案件中表示，虛擬貨幣比特幣是華盛頓特區《貨幣傳輸者法》所涵蓋的一種「貨幣」。華盛頓特區首席法官解釋，貨幣通常是一種交換手段、付款方式或價值儲存方式，比特幣符合這個定義。
根據Coindesk數據，截至台北時間10:45，比特幣暫報10063美元，上漲1.13%。
(中時新聞網)
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