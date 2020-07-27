大陸國家統計局27日公布，6月份，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）6,665.5億元，較上年同期增長11.5％，增速比5月份加快5.5個百分點，工業企業利潤連升兩個月。

今年首6個月，規模以上工業企業實現利潤總額2.51兆元，年減12.8％，降幅比首5月份收窄6.5個百分點。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，6月份工業企業利潤增速繼續加快，因工業生產和銷售增長加快；工業品價格降幅收窄；單位成本下降；以及鋼鐵、油氣開採、石油加工、有色等重點行業利潤改善明顯。

朱虹稱，儘管第二季工業企業利潤狀況明顯恢復向好，但總體看，受新冠肺炎疫情衝擊影響，市場需求依然偏弱，企業生產經營仍然面臨不少困難，上半年累計工業企業利潤按年仍下降12.8％，且利潤增長結構也有待進一步優化。朱虹表示，當前全球疫情仍在持續蔓延，國際經貿形勢複雜嚴峻，工業利潤增長的持續性仍存在不確定性。

1至6月份，在41個工業大類行業中，9個行業利潤總額增速出現成長，1個行業持平，31個行業減少。其中電腦、通訊和其他電子設備製造業利潤總額按年增長27.2％，農副食品加工業增長14.8％，石油和天然氣開採業下降72.6％，汽車製造業下降20.7％。

(工商 )