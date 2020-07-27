中央大學台灣經濟發展研究中心公布7月消費者信心指數（CCI）調查總數為69.43點，較上月上升0.66點，六項分項指標的物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財，二項指標上升，四項下滑。

7月CCI分項指標上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」的96.1點、較上月上升4.2點。上升幅度第二指標為「未來半年投資股票時機」的44.1點、較上月上升2.5點。

指標下降幅度最多是「未來半年國內就業機會」的73.3點、較上月下降2.25點，下降幅度第二是「未來半年國內經濟景氣」的82.65點、較上月下降0.25點，下降幅度第三是「未來半年家庭經濟狀況」的81.6點、較上月下降0.15點，下降幅度最少是「未來半年國內物價水準」的38.85點、較上月下降0.05點。從絕對水準來看，六項指標全部偏向悲觀。

另「購買房地產時機」指標為93.4點、較上月上升2.2點。「目前健康狀況」指標為91.9點、較上月上升1.45點。「預期健康狀況」指標為87.9點、較上月上升1.45點。

7月CCI調查由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心、健康力公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為7月18日至20日，以電話訪問方式，採電腦隨機抽樣，共訪問2,850位台灣地區20歲以上民眾，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

(工商 )