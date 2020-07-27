於今年2月試營運，同時轉型為環保綠能市場的台北環南中繼市場正式開幕，本次最大轉型重點之一，為禁止燃油機車進入的市場，此舉不僅能保持蔬果新鮮，也能有優質的購物環境，充份照顧消費者的健康，早上7時以前只准許電動機車和電動拖板車進出，電動機車商瞄準此一商機，中華eMOVING推出iE PICKUP商業電動機車，搭配快速充電的便利性、強大的載貨能力、持久的續航力及優異的車體剛性，成為最多環南市場攤商購買的電動機車品牌，再加上中華郵政、肯德基、PIZZA HOT、摩斯漢堡等合作客戶採購，至目前為止銷量已累積破千台。

為服務廣大環南市場的攤商車主，中華eMOVING在環南市場內已建置四座超級快速充電站，10分鐘即可補充50％的電量，相較以往燃油機車，還要騎到加油站加油，iE PICKUP可在市場內快速補充能源，不止環保，對攤商也能更節省時間、創造更大的收入。

(工商 )