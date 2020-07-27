美國新冠肺炎疫情仍持續，美國總統川普對戴口罩態度反覆，不過隨著疫情升溫，川普戴上口罩並改口，「戴口罩是愛國表現，沒人比我更愛國」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，面對11月3日即將到來的總統選舉，只要能救選情，川普都會去做。黃表示，全球疫情的前半年，台灣恍如「世外桃源」，但這樣的「與世隔絕」，卻也可能令台灣充滿危機。

黃暐瀚在臉書指出，今年四月，川普在白宮記者會上，強調佛奇建議美國人民出門戴口罩「只是個建議」，並表示「我覺得很好，我不會戴口罩」。然而，隨著疫情增溫，一個禮拜前，川普在推特貼上一張他戴口罩的黑白照片，接下來一週，他幾乎天天戴口罩，現在川普說：「戴口罩是愛國表現，沒人比我更愛國」。黃直言，這就是川普。面對11月3日即將到來的總統選舉，不管什麼事，不管任何話，只要能救選情，他都會去做，會去說。

黃暐瀚提及，全球疫情的前半年，台灣恍如「世外桃源」，但這樣的「與世隔絕」，卻也可能令台灣，充滿危機。台灣有新冠肺炎抗體的人，很少；台灣研發新冠肺炎疫苗的速度，很慢。不管是英國或是美國，誰先研發出疫苗，該國需求都恐不夠，會給台灣分一杯羹嗎？他表示，政治之前，激情亢奮；政治之後，面對現實，政治與現實，台灣得聰明面對，別傻傻跟著某人（某國），一直衝。

(中時新聞網)