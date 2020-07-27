娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！張清芳拿16億贍養費預告復出「好好等我」，網揭露背後內幕；伊能靜吐婚禮遺憾「搞成這樣」說到氣哭，秦昊媽：行了 別囉嗦。星女郎遭淫亂大亨爆性史「胸大無腦」、流出喇舌私密照，爲富商生2子被家暴沒名分。外國人票選最美韓國女星，宋慧喬跌到第6名、第1名竟是30歲的她。

歌壇「東方不敗」張清芳與「銀行投資教父」宋學仁宣布離婚，15年婚姻走向盡頭，據悉她只花500元調解費就分得16億贍養費，事隔一個多月後，臉書出現「張清芳」的帳號，並發文宣告可能復出演藝圈，消息曝光後讓粉絲引頸期盼，對此訊息經紀人陳鎮川也做出回應。

伊能靜在陸綜《婆婆和媽媽》溫馨曝光她與丈夫秦昊、婆婆的生活日常，伊能靜和婆婆互動狂圈粉，而在節目曝光的影片中，伊能靜提到婆婆當年為了參加秦昊婚禮而去開刀膝蓋，她心疼婆婆為了自己動手術，哭著說「我們要不結婚，妳（婆婆）就不會去開那個刀了」。

娛樂8點半》周星馳的電影是許多人的共同回憶，除了經典台詞留給大家深刻印象，也捧紅不少星女郎，其中一位孫佳君，不只和周星馳傳緋聞，與香港已故傳奇商人羅兆輝的一段情更是轟動全港。

韓國K-POP多年前起在全球掀起風潮，許多歌曲、電影、戲劇作品都廣傳到世界各地，一個票選網站「ranker.com」最近舉行投票選出最美女明星，女神宋慧喬僅得第6名，前3名分別是全智賢、朴敏英、朴信惠，而先前因《愛的迫降》再翻紅並前進好萊塢的孫藝珍竟只排第11名。

(中時新聞網)