Harden had to take the rookie to school 🔥 pic.twitter.com/PTaHx3JFUd — Bleacher Report (@BleacherReport) July 27, 2020

明明只是1場復賽前的熱身賽，可是火箭「大鬍子」哈登擺明不想輸球，在27日火箭與灰熊熱身賽打完前3節，火箭還落後8分，哈登卻在末節打了快9分鐘，帶領火箭末節狂轟40分，終場也以119比104逆轉擊退灰熊，哈登也太拚了！

哈登最後先發打了36分鐘，出場時間就跟停賽前的平均上場時間差不多，全場投15中7，含三分球投9中5，罰16中12，貢獻全場最高31分，外加9助攻、8籃板、2抄截、1火鍋，甚至發生全場最多7失誤，幾乎把個人數據表填滿。

哈登更在這場熱身賽當中，好好給了去年榜眼灰熊後衛莫蘭特上了一課，只見他在莫蘭特面前背後運球，接著連續兩次運球假動作，當莫蘭特發現哈登打算出手大號三分球，已經完全反應不及，只見這球直接空心破網，莫蘭特也只能傻眼。

除了哈登，火箭逆轉擊退灰熊另外兩名功臣是麥克勒摩、傑夫格林，麥克勒摩攻下全隊次高26分，包含6顆三分球，傑夫格林也投進3顆三分球、獨拿18分，火箭全場三分球投51中22，相較於灰熊三分球投33中8，清楚看出兩邊優劣。

(中時 )