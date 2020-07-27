知名日劇《半澤直樹》第二季首播時，電視畫面有出現台灣和大陸國旗，不過等到重播後，所有國旗全都消失不見。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆，這就是政治與現實。如果日方想要在大陸播劇，就會避免接觸政治，這就是現實。

熱門日劇《半澤直樹》第二季首播就創下高收視率，第一集的一幕中同時出現台灣和大陸國旗，讓台灣網友感到驚喜，但沒想到，重播後，不只台灣國旗消失，其他國家國旗也都一併消失，外界認為此舉是因為顧及大陸市場反應所致。

對此，黃暐瀚今在自身主持的網路政論節目《POP撞新聞》上表示，半澤直樹首播時，出現台灣和大陸國旗，但是首播之後的重播，就消失了。日本劇弄了中華民國的國旗，對台灣是友善的，雖不知這部劇會不會在大陸播放，但是日方選擇的現實是把國旗拿掉。因為日方若想要在大陸播劇，就會避免接觸政治，這就是現實。

半澤直樹出現台灣和大陸國旗場景。（摘自POP撞新聞Youtube）

黃暐瀚更表示，我們的生活當中充斥很多政治，但是不要忘記，政治之後還是要面對現實。我們可以追求我們的理想，可是也要填飽自己的肚子。我們可以去強調台灣的主體，但是也不要給台灣帶來災禍。

(中時新聞網)