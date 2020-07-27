對華政策愈來愈歇斯底里的華盛頓，令大陸媒體最焦慮的問題莫過於下一張牌又會是什麼？把大陸在美國的5個領館都關完？突襲南海島礁？訪問台灣甚至跟台灣「建交」？

《環球時報》引述南京大學國際關係學院教授朱鋒分析，「不要盲目誇大中美關係短期內完全失控的風險」，對於一些媒體的極端預測，大陸一方面要做好準備，另一方面不需要過度憂慮和緊張。目前來看，至少美國國務卿蓬佩奧在全球尋覓組織反華同盟的工作並不順利。

「華盛頓下一張牌會是什麼？」中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對新加坡《聯合早報》說，接下來川普政府會從多方面向中國大陸施壓，包括借香港和新疆問題進行法律制裁、指控大陸對美進行滲透和竊取情報、在南海挑起軍事衝突，或要求德國和法國政府緊跟美國步伐，封堵華為等大陸科技企業。

還有媒體甚至認為，在避免和大陸直接武力衝突的前提下，川普在大選前還有兩張牌可向大陸打出，一是和台灣「建交」，二是突襲大陸的南海島礁。有人在《今日美國報》撰文稱，為給大陸發出信號，川普「應該訪問台灣」。文章稱自1960年以來，沒有一位美國總統訪問過台灣，因為美國官員長期以來一直希望與北京保持良好關係。「如果川普去不了，派副總統彭斯去也可以」。

不過，南京大學國際關係學院教授朱鋒不支持此一觀點：「即便中美關係再惡化，但像兩國互關大使館、美國與台灣『建交』或者偷襲中國南海島礁的可能性還是極小的。」朱鋒說，與台灣「建交」或者偷襲南海島礁就是赤裸裸地對華宣戰，「美國這麼做，對它自己有什麼好處？」

朱鋒指出，對於陸美關係，他有2個基本判斷。第一，美國主動挑起戰爭可能性不大，那幫政治狂人也不能一點底線都沒有，最終要承擔的後果可能包括把美國整個國家都賠進去。第二，美國的西方盟友有多少會支持這種猖狂的反華舉動呢？「沒有國家希望世界被中美對抗所綁架」。

(中時 )