北投立德路一處正在興建的工地，今天上午10點多發生火警，現場工人在8樓進行焊接工作，火苗掉落到8樓到7樓的樓梯間，意外點燃堆放的雜物和保麗龍，工人見狀立刻以滅火器撲滅，並未釀成災害。

警消上午10點4分，接獲立德路工地火警，派出消防車16輛、救護車1輛，人員36人，到場時工人已經撲滅火勢，工人表示，因燃燒物品是保麗龍，濃煙較大，並無人員受困。

據了解，現場是慈濟正在新建大樓，火勢10點13分撲滅火勢，並通知相關單位。

(中時 )