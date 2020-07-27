濃煙驚人！慈濟新建大樓焊接火苗點燃保麗龍 工人迅速滅火 11:232020/07/27 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投立德路一處大樓工地發生焊接火苗掉落意外點燃保麗龍，工人迅速撲滅並未釀災。（民眾提供／李文正台北報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北投立德路一處正在興建的工地，今天上午10點多發生火警，現場工人在8樓進行焊接工作，火苗掉落到8樓到7樓的樓梯間，意外點燃堆放的雜物和保麗龍，工人見狀立刻以滅火器撲滅，並未釀成災害。 警消上午10點4分，接獲立德路工地火警，派出消防車16輛、救護車1輛，人員36人，到場時工人已經撲滅火勢，工人表示，因燃燒物品是保麗龍，濃煙較大，並無人員受困。 據了解，現場是慈濟正在新建大樓，火勢10點13分撲滅火勢，並通知相關單位。 (中時 ) #工人 #撲滅 #火勢 #10 #工地 也許您會感興趣 社會熱門新聞 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 男好奇上網約砲 翻雲覆雨後對方羞喘一句讓他崩潰了 - 社會 見笑轉生氣？合歡山3車亂停 擋車登山客現身嗆：停安捏嘸殺毋丟？ - 社會 癌末女臨終前終見生母面 母見女兒心痛啜泣：「懷胎10月生的好難過」 - 社會 型男主廚偷吃人妻 爽完枕頭悶暴再電擊致死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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