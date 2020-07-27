儘管包括美國國務卿蓬佩奧在內的一些美國政客拚命煽動反華情緒，但美國民眾支持這種政治操作嗎？《環球時報》引述香港《南華早報》報導，華盛頓確認已暫停與大陸和香港的富布賴特項目，這是美國於1946年建立的政府間層次最高的國際交流項目，而大陸是首個參與該項目的國家。

一份由富布賴特項目成員和校友組織的請願書上，已逾1500人簽名，他們表示，中止這一項目的決定真是「極其短視」，「正是由於當今美中關係狀況，才更需要、而非更不需要富布賴特的工作。」

美國《外交政策》雜誌發表評論稱，蓬佩奧、納瓦羅等人熱心於中美「脫鈎」，這必然會帶來巨大的經濟代價。對於美國普通消費者來說，「脫鈎」意味著廉價的大陸製造產品價格大幅上漲，將在很大程度上提高美國人的生活成本。對美國企業來說，「脫鈎」意味著要支付企業搬遷的巨額成本，以及失去數十億美元的投資。

德國《焦點》週刊26日稱，陸美急需坐到桌邊談判。有消息說，陸美將於8月就第二階段經貿協議進行磋商，這或許是一個轉折點。但《南華早報》25日引用一位大陸政府顧問的話說，鑒於兩國關係的糟糕現狀，新一輪貿易談判不太可能舉行。但他透露，大陸負責經濟和貿易事務的相關部門於7月23日舉行會議，討論了一系列相關問題，包括如何增加進口。

《紐約時報》25日引用康乃爾大學政治學副教授白潔曦的話稱，「北京並不想和美國全面開戰，但至少中國政府會報復，向世界——以及未來可能的拜登政府——展示中國不會被嚇倒或任意擺布」。

報導稱，考慮到兩國經濟的規模和相互交融，兩國關係「脫鈎」將是有限的，在美國政壇具有巨大影響力的大亨和企業高管，將繼續推動一種更為溫和的對華方式，大陸在科學、技術和教育方面正在取得巨大進步，美國和其他西方國家的公民將希望分享這些進步。報導還說，即便在「新鐵幕演說」中，蓬佩奧也承認，「中國已經深深地融入了全球經濟」。

(中時 )