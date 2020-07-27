全市規劃超過百個重劃區的高雄，近年來隨著首購移居新重劃區，也創造不少新住宅型商圈，讓區域店面買氣提升。台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄揭資料，從2019年至今，高雄店面交易476筆，其中總價3000萬元內店面成交404戶，占總交易量的85%，低總店面熱區以三民、楠梓、鳳山區交易最多。而總價8000萬元以上的店面，僅不到5%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年來因政治關係高雄的媒體聲量大增，但不管是政治、經濟或是疫情的影響，對於基礎民生消費帶動性大，負面影響較小，出租率穩定。近年成交的店面不乏老透店產品，1樓店面坪數雖不大，但是2、3樓仍有樓店、住家、辦公室或倉庫等多重效益，對於目前宅經濟發燒，這類透天店面的營業和出租更顯得彈性，且多半在住宅型商圈，或進入人口成長期的新興重劃區，屬低風險又高成長型的投資商品，吸引退休公務員將定存資金轉買透天，改當包租公。

高雄市店面成交價格區間與交易熱區

觀察高雄各區店面交易量，以三民區為最多，達78筆，其次為楠梓和左營，而鳳山、苓雅也吸引不少店面買家。台灣房屋愛河之心特許加盟店店長林家福表示，三民、楠梓與鳳山店面成交量大，主因也是住家成交量多行政區，以三民為例如後驛與高雄車站商圈受惠台鐵地下化，加上南和興產大量釋出土地讓建商蓋大樓，造就樓店成交提升，而鳳山包括文山、華鳳，楠梓則為高雄大學特區等都是重劃區新屋供給熱區，帶動投資客進場，「卡位重劃區主因為房價屬低基期，店面價格不如蛋黃區昂貴，而多半購屋屬投資客，購入後轉租給便利商店、全聯超市與各類服務業。」

即便近年高總店面交易不多，但仍有企業集團或建商，大手筆買下精華區大坪數店面，購地意圖明顯。如去年7月高雄醫學大學以總價19億元購入高醫商圈十全一路，土地達1240坪家樂福十全店舊址店面；京城集團則以10.9億元購入美術館特區，土地面積590坪百世幼兒園；另興富發集團則以超過9億購入華王飯店，因交易價格高於市場行情，評估多半都是看重精華區土地價值，長遠來看具開發效益。

張旭嵐表示，高雄包括住4住5或是商3~5土地，因屬高容積與建蔽率，在這波建商搶地過程中成為焦點，而目前市區商業地若臨大路，單坪地價成交往往突破百萬元，當中若屬整排透天店面長期空租或待售，建商收購整合興建大樓意願高。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該數據顯示三民區的店面交易量不錯，不過實際上來說，由於三民區開發早、腹地廣，也有不同的商圈，各類產品匯聚，因此不論在量價上的表現都居冠，這也是其移轉棟數多能長期維持前3名的原因；楠梓區則因本屬價格親民區塊，不論低總價，或可用低單價購置高CP質的大型店面，遂也能在高總價店面見其身影，都顯得師出有名。

2019~2020年高雄各區店面交易排行

(中時新聞網)