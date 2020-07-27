宜蘭昨(26)日晚間發生規模6.1強震，全台有感，面對台灣地震頻繁，到底地震來襲時，躲哪裡才能保命？自從921大地震後，「黃金三角」救命法在網路上廣為流傳，但專家警告，黃金三角恐變死亡交叉，千萬別讓錯誤觀念幫倒忙！

所謂的「黃金三角」是指，當建築物倒塌撞擊在某物體或家具上時，靠近它們下方留出的一個三角空間。美國911事件的救援隊長曾提出，大樓倒塌時，人們不應該躲在桌子下面，而是要躲在這些物品的旁邊，不過高雄市政府消防局火災預防科股長蔡宗翰接受媒體訪問時澄清，「黃金三角」理論是錯的！

《早安健康》報導，蔡宗翰表示，地震造成人命傷亡，最主要的殺手來自於我們的「建成環境」，根據統計，地震最危險的傷害並非來自於屋頂或樓地板倒塌，而是四處位移、掉落的家具和碎玻璃，但「黃金三角」法則完全沒考慮到這個最常發生的情況，傢俱周邊的黃金三角空間，並無法阻擋這些非結構性的威脅，暴露在沒有遮蔽物的空間，恐讓自己陷入死亡交叉。

蔡宗翰強調，地震來時，最重要的S.O.P.就是「趴下、掩蔽、握緊」，趕緊鑽到桌子下，用靠墊擋住最脆弱的頭部，牢牢抓住桌腳，並做好桌子可能大幅度移動的準備，是最可靠的避難措施；至於「黃金三角」法則，只存在於鋼筋混凝土結構建築物崩塌時，才比較有可能生還。不過蔡宗翰認為，當地震發生時，一般人通常沒有時間判斷，哪裡可以成為安全的黃金三角，並安全地移動到想要躲藏的位置，在移動的過程中極可能導致跌倒、受傷。

(中時新聞網)