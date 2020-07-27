台積電（2330）受惠於英特爾（Intel）先進製程延遲和委外代工效應，上周五ADR大漲，溢價幅度達13％的激勵，今（27）日股價數度衝上漲停424.5元，貢獻指數超過360點，因而推升台股加權指數一度大漲382點來到12,686點，突破歷史12,682點新紀錄。

不過，由於台股大漲是由台積電大漲貢獻，再加上聯發科、聯電及日月光等半導四雄共同推升，合計貢獻台股指數近400點，等於是台積電一家烤肉，只有少數供應鏈受惠，並沒有萬家香，反而是「萬家落淚」，投資專家提醒，要提防市場趁著台積電拉指數之際「掩護逢高出貨」。

台股今日再度寫下多貢新高，台積電股價拉出漲停、漲停價424.5元、收盤股價首度站上400元大關以及盤中市值11兆元，聯發科盤中股價708元、市值1.12兆元，超越鴻海成台股第二高市值等，以及台股加權指數12,686點等，都是創下歷史新高紀錄。

(工商 )