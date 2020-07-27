有一名居住在高雄的網友，日前貼文抱怨自家水塔頻頻遭到槍擊，水塔下方也有BB彈、鋼珠等物，也提及曾看到對面大樓有槍管伸出。轄區警方獲報後，最後靠著一雙生存遊戲的短靴找到梁姓男子，梁男也把仿製的狙擊槍交給警方查驗，雖然查驗後該槍未達殺傷力標準，所以不構成槍砲彈藥罪，但後來仍依社會秩序維護法將他函送法院進行裁處。

高雄楠梓分局加昌所表示，住在楠梓區的李姓男子發文抱怨，近期有人不定時的從住宅附近的大樓伸出槍管，用BB彈射擊民眾的住宅水塔，警方在收到情資後，先是與被害民眾取得聯繫，接著拿著網路下載的照片，到楠梓區一棟大樓進行鳥瞰，最後透過比對的方式，發現疑似嫌犯居住的大樓。

警方進入該大樓逐戶查看後，最後在其中一戶門口看到數雙生存遊戲用的短靴，經訪談後發現該戶內一名25歲的梁姓男子熱衷於生存遊戲，於是他們先是到對面大樓，通知李姓男子到派出所製作筆錄、提告毀損告訴。後又在昨日（26日）下午通知梁姓男子到案說明，並在梁男家中找到一把仿製狙擊槍的玩具槍、BB彈與瓦斯鋼瓶。

梁姓男子到案後解釋，他喜歡生存遊戲，偶爾會為了練槍法，就對窗外的非生物體進行射擊。而警方針對梁男所持有的仿製狙擊槍進行查驗後，發現並未達殺傷力標準，但由於仍屬毀損犯行用的物品，所以警方仍然將該槍查扣，並將全案依社會秩序維護法函送法院進行裁處。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)