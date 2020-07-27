國民黨高雄市長候選人李眉蓁的婆婆蔡梅紅昨日助選，一句「若說假話胸部變小」雖逗得台下哈哈大笑，卻引來綠營痛批有違性別平等；李眉蓁27日回應此事，表示婆婆不是政治人物，講話就是幽默接地氣、不會「假仙」，「我也愛這樣子的婆婆」。

李眉蓁26日造勢活動，婆婆蔡梅紅上台致詞，提及媳婦堅強挺過流產的經驗，為了證明自己說的全是真的，當場開玩笑說「我們最大的一個發誓就是，你如果說假的那麼你胸部變小」，沒想到引發討論，時代力量台北市議員黃郁芬痛批「小胸部礙到誰？」時力立委王婉諭則認為拿胸部當選舉賭注，為台灣的性別平等教育做了最糟的示範。

李眉蓁27日上午到三鳳宮參拜，聯訪時也被問到此事，她說，昨天的活動場面很感人，大部分都是好朋友過來加油，婆婆本來就很幽默，在地高雄人就是蠻接地氣、不會甲仙，且婆婆並非公眾人物、政治人物，只是自然的表達自己，接著李眉蓁一連說了2次「我愛婆婆」。

媒體提到，有些人覺得婆婆的發言和韓國瑜風格有點像，李眉蓁馬上回應，婆婆根本就不認識韓市長。

媒體繼續追問，先前她說可能選到後來會被抹黑老公有小三、自己在大陸有生意等等的，而韓國瑜選總統時也預告女兒韓冰會被爆料懷孕，他也會抹黑成吸毒、流氓，有人認為競選風格與韓式作風類似，李眉蓁說，這次選舉她是有感而發，「大家也知道這兩天這些風波，我只是舉例」，希望回歸到正常選舉，不要用抹黑、跟造謠的方式。

(中時 )