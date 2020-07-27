民進黨立委鄭運鵬 (翻攝鄭運鵬臉書)

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今日表示，廢考監是民進黨長期主張，即使民進黨在憲政義務上必須提名、通過同意權，但還是認為這一次應該是末代考監委員，也一定支持修憲廢除。過去民進黨是力量不足，這一次非常期待朝野合作，讓廢除考監進入修憲公投複決。

國民黨立院黨團總召林為洲近日表示，將召開黨團大會討論修憲，確定廢考間立場，並預告未來將一周提一個修憲案，主導修憲議題。但據傳國民黨內仍有廢考監和五權憲法的不同主張。國民黨主席江啟臣則指出，在廢考監前應先處理政府權責及權力制衡問題。

鄭運鵬指出，國民黨在臨時會時可能是為杯葛陳菊，要找一個正當理由，所以提出廢考監議題。後來不但開了記者會，還拿收舉牌在議場亂丟，國民黨如果找理由反悔，輿論自會有公斷。

鄭運鵬說，現在國民黨提出包含閣揆同意權、立委選舉制度等議題，希望這不是因為國民黨內的法統神主牌壓力，才要找其他理由來造成立法院雙4分之3的修憲門檻破局。這種手段過去都使用過，外界不會看不懂。

鄭運鵬呼籲國民黨要信守承諾，照品照行，至少要把18歲公民權和廢考監兩院的版本送出來，其他議題可以另外討論。

(中時 )