在陸美對抗加劇之下，半導體成為爭奪科技霸權的重要基礎，全球晶圓代工龍頭台積電握有最好的先進製程的半導體廠商之一，也成為各國相邀設廠的對象，先是台積電在今年5月15日宣布，有意赴美設廠，日前也傳出日本政府有意找來台積電與日企合作，映照先前台積電創辦人張忠謀所說，在亂世之下，台積電將成兵家必爭之地。

張忠謀在去年11月台積電運動會上亮相，並提到台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。去年6月，台積電董事長劉德音曾提到，台積電赴美設廠還不是時候，因為美國成本太高。

不過，就在陸美科技戰加劇，川普政府對華為禁令緊縮之下，台積電終於在今年5月15日宣布，有意赴美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，將用以生產5奈米製程，將於2021年動工，於2024年開始量產，2021年至2029年投入約120億美元資本支出。

也在同一日，美國商務部宣布再度緊縮華為禁令，要所有企業供貨含有美國技術半導體產品以及相關技術給華為，都要經過美國政府審查並通過，寬限期120天，等同華為旗下海思半導體無法繼續委由台積電晶圓代工生產。

不過，台積電6月合併營收年增28%，讓台積電Q2財報達標，獲利季增3.3％再創高、每股盈餘4.66元，外界預期主要是受惠於華為提前拉貨。但隨著寬限期逐步逼近，台積電7月16日法說會正式宣布，並未提交對華為的出貨許可申請，並在9月14日後不再供貨華為，但若美國政府願意調整政策，一般品仍有機會出貨。

除了陸美之外，據《讀賣新聞》日前報導，由於先進製程已經成為國安問題，日本政府預計在未來幾年推出數十億美元的半導體發展專案，吸引包括台積電、英特爾等海外半導體廠商與日企合作，但是遭到台積電澄清，目前並無赴日設廠計畫。

回到張忠謀所警示的「台積電將成兵家必爭之地」這句話，目前連美國處理大廠英特爾也打算將晶圓代工業務外包，台積電有望吃下訂單，台積電的先進製程技術已經被全球認可，不過，只要陸美關係持續惡化，任何企業想在兩強夾縫中求生存，台積電在大陸有南京、上海兩廠區，但與美方靠攏的態勢較為明顯，陸企是否將更多訂單轉向給大陸晶圓代工龍頭中芯國際，有待市場觀察。

(中時新聞網)