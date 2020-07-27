尖石鎮西堡巨木群發生登山客跌落山谷意外，救難人員將已無生命跡象的67歲老翁抬上搭架。（消防局提／羅浚濱新竹傳真）

有8名新北市三峽的民眾，27日到新竹縣尖石鄉後山鎮西堡神木群B區登山，上午10時16分許，新竹縣消防局接獲報案，有名67歲老翁不慎跌落山谷，勤指中心派遣田埔救護車及通知山訓人員前往搶救，10時30分回報接觸傷者，但傷者OHCA已無生命跡象，救難人員已搬至路面，目前正搬運下山。

(中時 )