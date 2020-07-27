41歲張姓男子等4嫌自2018年起，利用烏來福山姊弟溺水、台南女兵車禍等社會矚目事件，在網路中謊稱家屬急需幫助，需要修復遺體、生活窮困等理由，誘騙民眾捐款幫助，犯案至今詐騙金額逾200萬元，新北市新店警分局23日循線拘提張嫌等4嫌，依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

據悉，張嫌為更生人，經營殯葬業，2018年曾在臉書撰寫「鮮魚湯」故事，描述他服務的個案，為了給青春期的女兒補身體，每次都謊稱自己餓了，父女倆一起前往夜市喝魚湯，卻隱瞞自己對於過敏的事實，過敏發作後頻頻抓癢，讓他相當感動。

張嫌出獄之後對外宣稱洗心革面、熱心公益，還一度獲得媒體大幅報導。豈料，新店警分局日前獲報，張嫌涉嫌利用民眾愛心詐騙，張嫌利用烏來福山姊弟溺水、台南女兵車禍等社會矚目事件，宣稱對方需要修復遺體、生活窮困、經濟困難，開始號召民眾捐款。

警方23日拘提張嫌等4人到案，警方清查帳戶金流，被害民眾上百人，其中不少愛心民眾長期固定捐款3000元至5000元，粗估詐騙金額逾200萬元，警訊後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

新店警分局呼籲，善心助人如果是透過第三人行使，要適時的查證，避免淪為有心人假借善心捐款行詐騙之實。

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(中時 )