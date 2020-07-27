經營公開透明是上市公司的義務，也是解決投資者和企業訊息不對稱的方式。為落實新證券法，加強訊息公開監管，上周大陸證監會正式發布《上市公司信息披露管理辦法（修訂稿）》，向社會公開徵求意見。

據證監會網站統計顯示，今年以來截至7月26日，在證監會及地方證監局開出的行政處罰決定書中，共有38張行政處罰決定書涉及訊息公布違規。

國信證券高級研究員張立超表示，從此次徵求意見稿的內容來看，表現了監管單位將進一步完善訊息公開、提高訊息公開質量、約束證券發行人行為、保護投資人權益、提升證券市場效率的根本屬性，以及監管單位在淨化市場環境、向投資者呈現最真實上市公司訊息公開的核心訴求。

整體上看，此次對上市公司訊息公告管理進行修訂，體現了監管單位致力於建設高質量資本市場的政策導向。

就具體內容看，這次意見稿主要聚焦三方面：第一是完善訊息公開原則規定；第二是完善臨時報告事項；第三是進一步強調董監高等相關主體的責任。

張立超看來，由於近年來大陸資本市場加速發展，上市公司數量持續增加，過程中，訊息公布失真、失實現象時有發生；此次修訂通過進一步明確了訊息公布的監管重點與方向，強化了上市公司公布訊息的主動性、充分性和一致性，對於穩定市場信心，完善投資價值具有重要的意義。

富榮基金權益投資部總監鄧宇翔表示，長期來看，強化上市公司訊息公布是未來資本市場的趨勢，其目的在於，營造更透明規範的市場環境，加強對投資者的保護，進而增強資本市場內在穩定性。

另一方面，中小投資者往往在訊息蒐集、研究分析等方面的能力較機構投資者有所欠缺，故在投資過程中往往處於相對弱勢地位，所以，強化上市公司訊息公開要求也有助於營造更加公平的投資環境。

(旺報 )