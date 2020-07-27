財富中文網最新公布2020年的「財富」中國500強排行榜。今年500家上榜的中國上市公司總營業收入達到人民幣（下同）50.5兆元，較上年增長11％；淨利潤達到了4.2兆元，較上年增長超16％。

今年榜單前三的格局並未改變，依次是中石化、中石油和中國建築。中國平安位列第四，仍是非國有企業第一位。兩家民營上市「互聯網服務與零售」企業京東和阿里巴巴的排位均有提升，其中京東排名升至第13位，阿里巴巴則名列第18位。

此外，在註冊制和科創板等多重政策的助力下，越來越多的優質公司選擇在境內資本市場上市。在本年的上榜公司中，登陸境內資本市場的公司數量達到366家，為歷年來最高水準。

今年一共有39家新上榜和重新上榜公司，其中拼多多首次上榜，並以301億元的總收入排名第321位。互聯網領域另一家值得一提的新上榜公司是歡聚集團，這家以遊戲直播為主營業務的公司也是首次上榜，並以約256億元的營收名列榜單第359位。

在盈利能力方面，與去年情況相同，最賺錢的10家上市公司除了幾大商業銀行和保險公司之外，仍是阿里巴巴集團、中國移動和騰訊控股司。這十家公司在去年的總利潤約為1.7兆元，接近全部上榜公司利潤總和的40％。

(工商 )