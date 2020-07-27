2020年疫情肆虐，全球各地受到不同程度的影響，保持社交距離的規範促使企業更加正視數位轉型部署，以求在劇烈變化的環境中鞏固商機。為賦能開發人才的技術能量，協助企業加速轉型步伐，由經濟部工業局指導、台灣微軟主辦的「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」系列活動即將於8月19日（三）至8月26日（三）接力登場，議程包含主題論壇、專家演講、數位工作坊、線上黑客松，及精采的產業應用分享等，接軌全球最新科技脈動。因應疫後新常態趨勢，今年活動不僅革新為雲端交流，更匯聚全亞太區的IT領域專家、開發人員、學生，或是技術愛好者報名參加，推動台灣成為亞太人才培育中心，讓台灣全面Skill Up!

「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」預計集結超過3,000位開發人員共襄盛舉，引領台灣開發人員接軌國際、串聯亞太地區潛力人才一同交流最新技術圖譜。活動即日起開放報名，欲了解更多或報名參加亞洲規模最大的鑽石級開發盛會，請洽：https://www.microsoft.com/taiwan/events/devdays/。

(工商 )