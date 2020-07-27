亞馬遜旗下公司Amazon Web Services（AWS）宣布正式上線Amazon Interactive Video Service互動影音服務（Amazon IVS）。這個全新的全受管服務讓客戶於網頁或是手機應用程式上進行直播時，只需短短幾分鐘就能輕鬆設定互動式影音串流。

Amazon IVS使用了與世界上最受歡迎的直播串流平台之一Twitch（2019年有將近100億小時的影片觀看流量）相同的串流技術，使用戶在直播時，影片從相機拍攝傳送到觀眾面前的時間延遲可以低於3秒，遠低於與當前線上串流影音普遍的20至30秒延遲。用戶可以透過自己的網站或手機應用程式，輕鬆地配置及串流直播影音，讓全球數百萬的觀眾同時觀看。有了Amazon IVS的軟體開發套件（SDK）及應用程式介面（API），客戶可以在自己的直播影音建立互動元素，例如虛擬聊天室、票選及問卷調查、主持問答環節及同步推廣元素。用戶無須為使用Amazon IVS額外付費或事前承諾付費，只需支付影像輸入Amazon IVS及輸出給觀眾的費用。

(工商 )