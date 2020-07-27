財政部高雄國稅局表示，為避免繼承人在數年後領取被繼承人死亡人壽保險金時，被補稅甚至裁罰，財政部7月1日特別重新檢討「實務上死亡人壽保險金依實質課稅原則核課遺產稅案例及參考特徵」，有效釐清疑慮。

該局進一步說明，依納稅者權利保護法第7條規定，原則上租稅規避不會另就漏稅處罰，但納稅者在申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐，還是可能會被補稅裁罰。

國稅局如果須依實質課稅原則認定死亡人壽保險金所涉之遺產稅者，更要審慎辦理。

(工商 )