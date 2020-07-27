今天（27日）早晨6點18分，美國駐成都總領事館降下美國國旗；上午10時，按照陸方要求，美國駐成都總領館閉館，陸方主管部門隨後從正門進入，實行接管。據報導，在過去兩天，已經有大約200名工作人員撤離。

據大陸央視記者拍攝到的畫面顯示，昨天（26日）晚間，一輛吊車進入美國駐成都總領事館，進行集裝箱吊裝。23點30分，完成集裝箱吊裝後，吊車從領館側門駛出，駛入領館正門。

27日凌晨1點左右，5輛運輸卡車在駛入美國駐成都總領事館4個半小時後，裝載了5個集裝箱、2個大箱子以及其他物品駛離領館。吊車也隨即離開領館區域。

7月24日，大陸外交部通知美國駐華使館，陸方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

在美國駐成都總領事館接到閉館通知的第3天，也就是7月26日，有不少人員和車輛進出美國駐成都總領事館。26日21點10分左右，美國駐成都總領事館開始拆除門口的徽標。

與此同時，大陸外交部發言人華春瑩26日在推特發文，指責美方闖入大陸駐休斯敦總領事館的行徑。華春瑩寫道：「中國駐休斯敦總領事館的房屋是中國政府的財產，美方的闖入行為違反了《維也納領事關係公約》，也違反了美國《憲法》和《駐外使領館法》。這種行為和入室行竊沒有什麼不同。」

美東時間7月21日，美方單方面要求陸方於7月24日下午4時關閉駐休斯敦總領事館。大陸政府也不甘示弱，24日上午，大陸外交部通知美國駐華使館，陸方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可。

(中時 )