瑞耘(6532)配息約1.6元今日除息，受台積電股價大漲激勵。瑞耘今除息首日，開盤參考價71元，早盤股價最高衝上76元，盤中壓回至73元之下仍完成一日填息，超越填息目標價72.6元。

瑞耘持續受惠先進製程半導體零耗件出貨增加，第二季營收再創新高，達1.66億元，季增率近21%。今年1-6月營收3.03億元，較去年同期增加42.20%。

受惠半導體設備市場增溫，產品出貨量成長，加上跨入先進製程市場，7奈米以下半導體零耗件出貨比重增加，帶動公司營收攀高，今年以來獲利也較去年同期大幅成長。

瑞耘先前公告4月自結數，單月稅後淨利0.12億元，年增100%，EPS 0.39元；今年前4月稅後淨利0.42億元，年增75%，EPS 1.33元，已超越去年上半年的1.2元。

瑞耘今年不受疫情以及中美貿易戰干擾，受惠7奈米以下半導體零耗件出貨比重增加，帶動上半年營收創新高。展望今年，在半導體設備市場增溫，並且跨入先進製程市場效益帶動，法人估今年營運將挑戰新高。

(時報資訊)