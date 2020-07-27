在進入超級財報周，以及美國國會持續就新一輪新冠肺炎紓困振興方案進行協商之際，美東時間周日夜盤美股期貨走高。

目前道瓊指數期貨漲114點或0.43%，為26,436點。標普500指數期貨漲0.38%，那斯達克100指數期貨漲0.44%。

上周五美股三大指數同步下挫，以周線來看，上周道瓊指數收跌0.8%，標普500指數跌0.3%，那斯達克指數上周跌1.3%，為連續第二周收黑，但今年來仍漲逾15%。

麥當勞、輝瑞、亞馬遜、臉書、谷歌母公司Alphabet、蘋果與超微等重量級公司將於本周發布上季財報。

分析師表示，儘管市場普遍看衰企業獲利表現，但股價仍然高漲，如果新冠肺炎確診數持續急升，以及州政府放慢或停止解封步伐，股市的復甦就可能受挫或甚至止步。

華府動向亦是市場焦點之一，美國國會正尋求加快推動新一輪紓困振興法案。美國財政部穆努欽周日表示，共和黨團已經完成一項規模約1兆美元的新紓困案，希望能獲得兩黨支持。

不過經濟學家認為共和黨與民主黨之間的分歧太大，尤其在失業給付與州和地方政府援助方面，可能需要超過一周時間才能解決雙方歧見，這表示兩黨不太可能在7月31日前達成協議。目前每周加發600美元失業給付的政策被視為是攸關美國經濟成敗的關鍵，但該措施即將於7月31日落日。

(時報資訊)