南韓投資人在衡量美中外交衝突後，仍寄望和偏向主要經濟體即將推出的刺激方案。

周一南韓KOSPI指數上漲26.8點或+1.22%，為2227點。外資上午在KOSPI買超1419億韓元。南韓周一新報25名病例。

美股雖於周五收跌，然美國共和黨議員即將於本周初推出一兆美元的援助計畫，該計畫並獲得白宮一官員在周日的認可支持，指出與參議員的提案「原則上一致」。另一方面，市場亦在權衡美中衝突的影響，未來演進情勢仍不太樂觀，以及全球疫情和疫苗開發進度。

上午主要大型股上漲，三星電子和SK海力士分別上漲2.58%和0.48%，三星電子的大漲成為拉抬大盤主力。

南韓汽車製造協會上午公布南韓上半年汽車產出減少兩成，汽車出口更大減逾三成，現代汽車未受該消息影響，上漲1.6%，暫報12.45萬韓元。浦項鋼鐵上漲1.8%。

韓元上午上漲，1197.45韓元兌一美元。

(時報資訊)