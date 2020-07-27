國際廢鋼原料價格續漲，上周市場買氣穩定，鋼筋大廠豐興(2015)本周調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均漲200元；主要產品鋼筋價格重啟漲勢。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼報價續漲3美元至每公噸253美元，美國貨櫃廢鋼報價續漲5美元至245美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸110.45美元下跌至109.55美元。

回顧本月以來鋼價，月初隨著原料價格走跌，月中起則跟進國際廢鋼原料價格止跌反彈，市場買氣逐步回溫，豐興先前兩周均以全面平盤開出，今日進一步調升。豐興本周廢鋼每公噸收購牌價漲200元為7100元；鋼筋每公噸牌價漲200元為每公噸1.48萬元。型鋼本周則持平，每公噸牌價為2.01萬元。

在營運方面，隨著公共工程及民間建廠帶動鋼筋需求持續增溫，豐興自結第二季營收比第一季增約2%，毛利率比首季上升1個百分點至14%，單季獲利季增25%且年增44%，挹注上半年獲利優於去年同期，自結上半年EPS為1.98元。

豐興第二季營收66.22億元；因公司近年積極投資優化製程效能，毛利率季升1個百分點、年升4個百分點至14%；第二季淨利6.39億元，EPS達1.1元。自結上半年營收131.38億元，年減6%，毛利率則比去年同期上升3個百分點至14%；上半年淨利11.5億元，年增率3%，EPS為1.98元。

(時報資訊)