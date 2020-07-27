台股集中市場今天由護國神股台積電(2330)一夫當關，帶領半導體指數大漲逾7個百分點，成交量占大盤比重近4成，集中市場也因台積電撐盤而大漲逾300點。

觀察ETF今早成交量，反向的元大台灣50反1（00632R）和富邦VIX（00677U）兩檔指數早盤都再放量。觀察外資近5個交易日，買超第一名就是元大台灣50反1，而買超第10名為台積電。追高投資人宜留意外資金融操作。

法人指出，台股今天雖然突破12682點歷史新高，但是資金集中半導體權值股，指數僅由半導體撐盤，中小型股凋零，台積電與聯發科(2454)等帶頭的台股榮景，呈現外強中乾，再加上外資並無大量參與，龍頭股的續航力有限，應保守看待。

其次觀察國際市場，美國突然向中國發起外交戰，雖然在事件當下沒有擾動市場，但是這可能是未來美國總統大選競選議題的序幕，如果美國政壇加碼主打反中議題，美中貿易協議可能破局，衝擊美股多頭基礎。就算雙方虛張聲勢，可是存在擦槍走火的風險，不確定性會升高股市風險貼水，壓抑股價。

(時報資訊)