生技展閉幕、飆股指標中天(4128)、合一(4743)及亞諾法(4133)等盤中紛紛鎖跌停，生醫族群成為眾矢之的，個股跌多漲少，上市櫃生醫指數聯袂重挫，成為盤面最為弱勢的類股，上櫃生醫指數重挫4.4%以上。

傳基亞(3176)子公司台灣德必碁獲得衛福部TFDA核准專案製造，除了國內市場外，將全面進軍歐美及開發中國家，基亞今日跳空開高，漲幅雖漸漸縮減，但盤中漲幅仍超過1.8%，漲幅領前。台灣德必碁的核酸檢測產品，目前產能每個月至少可供應100萬劑，因部分中南美等開發中國家，要求提供外銷許可，此次拿到台灣專案製造有利開拓市場。

大江(8436)子公司大江基因用於抗疫的自動化新冠病毒檢疫設備QVS-96，取得美國FDA認證拿到銷售許可，可望搶進美國市場，今日股價開高後，未隨生醫修正走勢，多頭守在高檔，漲幅在2%以上。大江QVS-96歐洲CE認證有機會將近期取得。

(時報資訊)