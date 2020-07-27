生技股二大精神指標-合一及中天「難兄難弟」，今（27）日股價再度雙雙跌停，即使近日二家公司都密集發布上半年營運轉佳，合一由虧轉盈，每股獲利（EPS）0.82元，中天5～6月EPS更達4.53元，但今日股價卻雙雙不支，分別於10點前後宣告跌停。

合一今日跌停價為189元，跌破200元大關，成交量僅有1,702張，至11點過後，有近2,000張跌停賣單高掛；另外，中天跌停價來到70.7元，成交量為2,541張，至11點半過後鎖住跌停價，也仍有2,726張跌停賣單高掛。

合一及中天二檔個股為這波最具有指標的生技股，即使全球疲情爆發，有第二波感染擴大的趨勢，但生技股整體表現依然不佳，上市 股亞諾法、杏輝跌停，上櫃有中天、合一、合世、杏國、晶宇、太景*-KY等跌停，不少個股如健亞、永昕、懷特、ABC-KY、國光生等都大跌超過6％。

(工商 )