台積電27日盤中最高攻至漲停424.5元，台股順勢過了12682點前高，最高達12686.36點，統一投顧董事長黎方國表示，台股下半年電子旺季來臨，外銷出口數據也持續好轉，目前各期均線多頭排列，與台幣持續走升，延續整體資金行情，指數中多格局未變，不預設指數高點，建議持續偏多操作。
台積電、聯發科27日股價紛紛創新高，帶動半導體、IC設計、IC封測、記憶體等產業的個股持續走強，如日月光投控、聯電、祥碩、力旺、世芯-KY、立積等後市可期。
黎方國表示，台積電履創新高領漲，指數沿10日線向上攻堅，順勢過了12682點前高。本周 FOMC會議預計將討論更強力的前瞻指引，並維持超寬鬆政策態度，因此維持美股偏多看法，將對台股再創高點有實質的貢獻。
此外，20日經濟部公布六月台灣外銷訂單統計，此次外銷訂單金額為410億美元，年增率達 6.5% ，創下三月疫情以來，連四個月正成長。由於全球疫情恐慌降溫，無論是解封與未解封的國家，對電子產品均有持續性需求。其中以半導體帶動的 5G、高速運算、通訊、NB等均維持高成長最為顯著。
(工商 )
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