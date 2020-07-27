在台北市公立醫院任職的一名謝姓女護理師，因屢傳愛慕同院楊姓已婚醫師訊息表達愛慕，被楊妻發現後雖低頭道歉卻繼續痴纏，造成楊姓夫妻瀕臨離婚邊緣，經楊妻提告求償100萬元，謝女辯稱僅有「精神外遇」，但台北地方法院仍認定謝女已實質侵害配偶權，判賠10萬元。

判決指出，被告的謝女2016年至北市某公立醫師任職後，因仰慕同醫院的已婚楊醫師，而多次以LINE傳訊息給楊男表達愛慕之情，且每天上班前均在醫院無人處聊天，楊妻指控，謝女讓楊男墜入情網，而對妻惡言相向，企圖離婚娶謝女。

楊妻表示，曾發訊息給謝女，要求對方不要再和先生搞曖昧，但謝女雖立即向楊妻道歉，卻又轉頭就向楊男訴苦，兩人還相約晚餐。

楊妻主張，楊男每天回家後都沒有好臉色，夫妻整天為此吵架，瀕臨離婚邊緣，因此提告謝女已侵害配偶權、名譽權等，並求償100萬元。

謝女則對影響楊姓夫妻感情表示抱歉，但她辯稱，除了在醫院有與楊男見面談話，僅有一次相約用餐，2人並未單獨出遊。

法官認為，謝女與楊男雖屬「精神上外遇」，仍已超過同事關係的合理社交程度往來，造成楊妻與楊男的婚姻關係遭到破壞，且受有精神上的痛苦，判決謝女需賠償楊妻10萬元。全案仍可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)