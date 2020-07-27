晶華東京美食之旅，旅客可以體驗節慶浴衣的穿搭文化。（晶華提供）

晶華開到東京了！台北晶華酒店持續強攻城市度假市場，8月1日起再推推出「晶華食藝銀行．東京美食之旅」，由酒店內的日籍同仁負責整個遊程的企劃與執行，從「款待」、「美食」、與「文化」三個面相展現日本東京的食藝文之美，入住的房客可以在晶華酒店內體驗到日式尊寵細膩的服務、品嘗到與東京同步的美味料理、並且學習到由日籍同仁親身傳遞的和風文化，在此無法出國的非常時期，享受一趟有如置身東京的城市度假之旅。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華擁有全台灣最堅強的日籍服務團隊，從客戶服務、行銷業務、到餐飲服務部門，共計有10位充滿日式服務熱誠的同仁，在國人無法出國的時候，這群團隊很樂意把日本東京的旅遊體驗於台北晶華酒店重現，他們在設計行程時，把自己學習過的茶道禮節、把代表歡樂的節慶浴衣、把日本清酒、和牛、和菓子等代表性美饌都融入其中，希望帶給臺灣的民眾、身處東京的旅遊體驗。

「晶華食藝銀行．東京美食之旅」住房專案共有三天兩夜以及兩天一夜的選擇，兩人成行、每人7,800元起，入住貴賓皆安排有專屬的日籍管家全程服務，展現細膩貼心的日式款待美學，營造猶如置身日本的旅遊氛圍。多樣精采道地的東京美食體驗，從迎賓的「淺草餡蜜」和菓子下午茶組展開，晚間則前往位於酒店地下三樓的三燔本家，品嘗來自日本東京私人會所的「究極黑牛」鍋物晚宴，並由佐餐的頂級清酒「獺祭酩釀」與都會城市夜景劃下旅程第一晚的句點，翌日則由日籍餐飲顧問親炙的「表參道和朝食」套餐開啟另一個和風洋溢的日子。

入住行程當中，日籍管家將現身說法、分享「奉茶之事」，引領房客從茶湯文化認識日式禮節，並邀請房客換上「節慶浴衣」，體驗東京的衣著文化，並拍照留念。位於酒店一樓的栢麗廳更搖身變為日本東京知名的「築地魚市」，五星主廚將帶領房客認識每日由漁港直送的漁獲，並從漁人的拍賣手勢以及吆喝口氣中、了解東京都最大漁獲市場的競標文化。

三天兩夜行程另可於第二天的下午選擇前往位於北投、以頂級溫泉為人所稱道的「三二行館」體驗極致放鬆的美湯療癒，亦或可以前往酒店頂樓的沐蘭SPA，體驗專屬的「旅人最愛／舒活按摩二選一」芳香療程，由連續四年榮獲World SPA Award台灣區最佳飯店SPA的專業芳療師，助旅客放鬆紓壓、同時強身免疫；晚間旅客可自費前往充滿日式風情的「有樂町‧highball乾杯」享受微醺調飲佐美饌小點、為這趟旅行畫下一個完美的句點。

(中時 )