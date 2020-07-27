財富中文網發布2020年《財富》中國500強排行榜，今年500家上榜的大陸上市公司總營業收入達到50.5兆元（人民幣，下同），較去年成長11％；淨利潤達到了4.2兆元，較去年成長逾16％。前3的格局並未改變，榜單頭部公司依次是：中石化、中石油和中國建築。

今年上榜公司的年營收門檻接近178億元，相比去年提升了近10％；而去年大陸GDP突破99兆元，這意味著榜上500家上市公司的收入總和仍然超過了大陸去年GDP的一半。

除了前3名，中國平安位列第四，仍是非公有企業第一位；兩家民營上市「互聯網服務與零售」企業京東和阿里巴巴的排位均有提升，其中，京東排名升至第13位，阿里巴巴則名列第18位。

從產業看，隨著部分互聯網巨頭的逐步盈利，榜單上該產業創造的淨利潤年增率超過300％。去年是「新基建」元年，但因其在固定資產投資中的絕對占比較低，「老基建」仍發揮著不可或缺的作用。此次《財富》中國500強榜單裡「老基建」的相關行業基建、建築、電力、工程機械、港口、物流的收入總額達到8.6兆元，較去年的7.4兆元年增17.7％ ，該產業仍是經濟穩定成長的主要支撐之一。

此外，在註冊制和科創板等多重政策的推動下，優質公司選擇在境內資本市場上市的數量逐漸增加；在本年的上榜公司中，登陸境內資本市場的公司數量達到366家，為歷年來最高水平。

值得一看的是，今年一共有39家新上榜和重新上榜公司，其中，拼多多首次上榜，並以301億元的總收入排名第321位；此外，以遊戲直播為主要業務的公司歡聚集也是首次上榜，並以約256億元的營收名列榜單第359位。此外，新晉上榜公司還包括大悅城控股集團，以及、深圳傳音。

長江商學院李偉教授在今年的分析中指出，公有企業占據了規模優勢，但民營企業在效率上明顯更強，但是資源正源源不斷地流向前者而非後者，形成了從高效部門流向低效部門的錯配。

李偉表示，未來大陸最需要做的就是金融改革，要打破金融領域對民營企業的所有制歧視和對公有企業的隱形剛性兌付；唯有如此，才能打破大陸經濟目前的困局。

(旺報 )