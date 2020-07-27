附近民眾發現後通報警消，合力將女子救起，所幸女子意思清楚，僅情緒不穩，以及手腳輕微擦傷，送醫後無大礙。（第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真）

而當時傍晚時分，女子跳海的區域還有許多遊客，女子眾目睽睽下跳海，現場遊客也受到驚嚇，不斷打電話。（第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真）

26日晚間接近7點時，彰化縣芳苑鄉王功大排旁有一名62年次葉姓女子，疑似心情不佳，飲酒後跳入大排輕生，附近民眾發現後通報警消、以及第三岸巡隊，合力將女子救起，所幸女子意思清楚，僅情緒不穩，以及手腳輕微擦傷，送醫後無大礙。

這起事件發生在26日晚上6點55分左右，有民眾發現王功大排東側，靠近阿順海產店旁有1名女子海，疑似輕生，王功安檢所隨即趕往現場救援，抵達現場後發現該女子在海上載浮載沉，隨即穿戴救生裝備下水救援。

而當時傍晚時分，女子跳海的區域還有許多遊客，女子眾目睽睽下跳海，現場遊客也受到驚嚇，不斷打電話；據了解，葉女當時與姊姊、妹妹到王功漁港遊玩，疑似酒後心情不佳竟跳海，其姊妹聞訊趕到現場則不發一語，救起後僅要求送往二林基督教醫院。

王功安檢所所長柯勝任表示，到現場時發現女子在海上載浮載沉，隨即下水實施救援，靠近女子時發現該女身上有酒味，且情緒不穩定，不斷對前往救援的同仁咆哮、掙扎，甚至還一度掙開跳回大排內。

柯勝任說，後經消防局芳苑分隊與本隊同仁不斷安撫，順利將葉女救上岸，除情緒不穩、手腳輕微擦傷外，意識清楚，隨即送往醫院檢傷，無大礙；中部分署第三岸巡隊也提醒，民眾應珍惜生命，同時適時關心身邊家人，給予關心與幫助，如發現岸邊有危急事故，可撥打巡署「118」服務專線，由海巡人員提供救援。

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