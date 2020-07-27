住戶27日抨擊巷道長年被堆積廢棄輪胎、雜草叢生，引來蚊蟲蛇類，擔心若火災連消防車都開不進來。（盧金足攝）

台中市府養護工程處27日出面回應住戶，將與國產署協調，維護住戶應有的權利。（盧金足攝）

台中市大雅區上山二路附近一處社區，唯一進出通道為國有土地，住戶憂心國產署出售土地，回家無路可走，影響消防安全，連住戶要出殯棺材都抬不出去，27日到市府廣場抗議

；對此，國產署向市府表示，土地並無出售計畫，養護工程處強調，將與國產署協調，維護住戶應有的權利。

大雅區上山二路附近的住戶，上午高舉看板到市府廣場前抗議，抨擊巷道長年被堆積廢棄輪胎、雜草叢生，引來蚊蟲蛇類，小孩子在門口玩耍，馬上被蚊蟲叮成「紅豆冰」，更擔心如果發生火災，連消防車都開不進來。

社區住戶代表薛小姐表示，一名年長住戶生病，送醫院連救護車都難開進來，日前過世後，都因巷道滿是雜物，棺材差點抬不出去，除了破壞了社區的衛生環境以外，他們曾向政府申請讓售該通道，現在傳出國產署要賣土地給私人，該社區將面臨沒有出入口的危機。

「請市府幫助社區給一條正常的道路！」數10名住戶高喊口號指出，社區居民住了4、50餘年，2014年時曾協請相關單位協助社區民眾與政府買下各自建物土地，但當下市府並沒有規畫道路供社區使用。

薛小姐強調，該社區長期以來沒有正式道路，目前唯一通道為國有財產署的土地，被認定為現有巷道，20年前還可以供救護車、消防車進出，後來遭人占用土地，造成汽、機車難以進入，甚至在有居民行經時因路面過窄而跌倒受傷。

社區住戶希望，市府能正式正名該路段為道路，過去已陳情10多年，情況遲未改善，他們提出兩項訴求，請市府為社區規畫出一條正式道路，供民眾通行；私人占用國有土地，並影響環境衛生，市府協調處理，還給社區民眾乾淨的生活環境。

台中市養護工程處總工程司林昶穆出面回應住戶訴求，表示市府已與國產署溝通協調，如果有標售計畫，應優先考量民眾進出的保障，至於國產署目前無出售地，或特定特象的計畫，會盡速與國產署協調，協助住戶應有權利。

(中時 )