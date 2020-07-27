行政院長蘇貞昌南下高雄為市長補選候選人陳其邁助選，端出已核定與高雄有關的4000億建設和投資案，其他縣市直呼不公平，台北市長柯文哲27日表示，請民進黨政府先公布前瞻第一期預算執行率，「別傻了，錢花下去不見得花得掉、用掉也不一定有效果」，這種砸錢政府，完全沒有財政紀律。

柯文哲今早出席「台北好社企共創心契機」活動，被問及蘇揆到高雄撒了4000億，他表示，請民進黨政府先公布前瞻計畫第一期預算執行率多少，不要說撥下去，要地方政府有實際執行率，如果執行率很低，為什麼再撥前瞻二期？

他指出，以自己當市長有實際執政經驗為例，不是給預算就可以解決問題，就好像蓋公宅，大概就知道維持1萬戶在開工狀態，大概就這樣， 所以如果在1萬戶開工狀態，可以用這麼多預算，「我再多給他1倍，你覺得有用嗎？」

柯強調，別傻了，第一錢花下去不見得花得掉，第二用掉不一定有效果，所以是這樣，這種砸錢政府，完全沒有財政紀律。

有媒體提問這4000億是否是選舉綁票，柯文哲則反問：「你要不要自己評論一下。」

此外，外界認為統籌分配款北市拿最多，柯文哲說，不能只算統籌分配款，要把特別預算全部都加起來，就是所有錢要加起來算，不能說有統籌分配款、特別預算、專案預算、然後只講統籌預算，前瞻計畫一期4200億，台北市拿到20億，「你還不如乾脆不要給我，4200億分我20億，你還說都有拿到」，問題是統計上沒有意義。

(中時 )