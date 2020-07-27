28歲蕭姓男子是國防部資通電軍指揮部士官，在今年2月間參加「JTLS（電腦兵棋推演系統）圖台操作手」高級訓練，課程因疫情提前結束，蕭男竟未立即返營歸建，匿居在台中市西區，經軍方清查發現，蕭男逃兵6天後才返營。台中地檢署審酌他並無前科，犯後坦承犯行具悔意，予以緩起訴處分，期間1年，向公庫支付5萬元。

蕭男是國防部參謀本部資通電軍指揮部電子作戰中心電站中士，他役期自2014年4月至2023年5月，他在今年2月3日至21日參加國防部聯演中心舉辦的「JTLS圖台操作手」第四階段高級訓練，應訓練結束後在24日7時30分返營歸建。

豈料，訓練課程因新冠疫情肆虐而提前結束，多名參加受訓官兵趁機集體延遲返營，蕭男則匿居在台中市西區的租住處，無故離去職役6天，經軍方通知親友動之以情才在3月2日6時許返回營區。

蕭男所為是犯《陸海空軍刑法》罪嫌，屬本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上徒刑之罪，2013年8月通過的《軍事審判法修法》修正案，「承平時期」的案件回歸一般司法處理，案經台中憲兵隊移送台中地檢署偵辦。

檢察官審酌蕭男並無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行已具悔意，犯罪情節尚屬輕微，徵詢所屬部隊也同意緩起訴處分，而予以緩起訴處分，期間1年，並向公庫支付5萬元。

(中時 )