新冠肺炎新增4例境外移入！指揮中心14：00臨時記者會說明 11:392020/07/27 中時新聞網 徐秀娥 、 莊楚雯 、 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心今下午召開記者會，將由發言人莊人祥說明新冠肺炎最新 疫情。 (圖／資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎又有境外移入病例！中央流行疫情指揮中心表示，今今（27）新增4名境外移入個案，下午2時將召開臨時記者會說明。 亞洲疫情又失控？這3數據曝光 網嚇：台灣真的很扯 (中時新聞網) #新冠肺炎 #臨時記者會 #說明 #新增 #境外移入 也許您會感興趣 生活熱門新聞 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 威力彩買前必看！台彩曝開出244次「最夯獎號」 中獎機率高 - 生活 31億元威力彩頭獎明「會開出嗎？」命理師：地震已預示… - 生活 威力彩31億在等你！這個星座財運最旺一定要買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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