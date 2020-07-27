外媒引述消息人士報導，瑞士信貸向支付寶母公司螞蟻集團投資約1億美元。報導稱，瑞信在螞蟻集團2018年融資期間作出上述股權投資，該行不打算出售所持股份。據悉，螞蟻集團考慮委任瑞信為其IPO全球協調人。

螞蟻集團上週宣布，將在香港和上海進行首次公開招股（IPO）計畫，將同步在上交所科創板和港交所主板上市發行。市場分析，螞蟻集團上市後IPO估值約在2,000億美元，一旦A＋H同步上市，將挑戰大陸股王茅台的地位，甚至極可能超越阿里巴巴，成為大陸市值最大的公司。

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