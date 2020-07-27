購買蜂蜜也要趁新鮮，把握最佳賞味期！但已開封的蜂蜜該如何保存才能留住營養與風味，專家建議掌握三個原則：常溫、避光、密封。

農委會苗栗區農業改良場表示，新鮮蜂蜜內含有酵母菌、乳酸菌及大量酵素，成分會隨保存環境、溫度及濕度產生變化，趁新鮮吃營養價值最高。而吃不完的蜂蜜不需要放入冰箱，放置於攝氏18-25°C室溫即可，若密封保存適當，2年內不會變質，但如果存放環境溫度高於攝氏30°C或受陽光直射，蜂蜜中的糖類會加速「梅納反應」，轉變為羥甲基糠醛（HMF）導致褐化，是蜂蜜變質的主要原因，營養價值會大幅降低。因此蜂蜜最好在室溫環境下避光收藏。

苗栗場指出，天氣越來越熱，大部分食物都要放冰箱，但是蜂蜜只需要放置於陰涼處即可。蜂蜜含水量低，約占18-20%，可以有效抑制大部分微生物生長。由於蜂蜜的主成分是糖類，其中葡萄糖在低溫時容易結晶，這是正常的物理現象，不會降低其營養價值，但冷藏保存之蜂蜜常因結晶使消費者取用時不易倒出，反而產生困擾。

苗栗場進一步指出，台灣氣候潮濕相對濕度通常高於70%，蜂蜜非常容易吸收空氣中的水分，一旦水活性提高，蜂蜜中天然的微生物就會變得活躍，漸漸地蜂蜜會發酵產生酒味，而發酵時產生的氣泡亦會加速結晶，所以若擔心蜂蜜結晶不好取用，就別放冰箱冷藏，而且蜂蜜也容易吸收異味，導致風味變差，因此開封後的蜂蜜務必要緊閉瓶口，減少與空氣接觸，除了避免招來螞蟻，也可使蜂蜜保存更長久。

(工商 )