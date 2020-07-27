以市值計為最大加密貨幣的比特幣（Bitcoin）周日一舉站上5位數，最新報價突破10,000美元大關，創下兩個月新高。

截至UTC時間約上午10點，比特幣價格升至10,135美元，創下6月2日來新高，目前比特幣以過去24小時計漲逾4%，報10,089.17美元。

比特幣漲勢仍落後第二大加密貨幣以太幣（Ether），目前漲8.27%，為328.20美元。稍早前以太幣漲至310美元時，以24小時計漲幅達到9%，單周漲30%。

新加坡區塊鏈顧問公司Signum Capital表示，以太幣由去中心化金融協議（DeFi）帶動的飆漲，以乎已經擴散至比特幣市場。

今年來以太幣已大漲140%，遠優於比特幣今年以來的漲40%，而比特幣表現則勝過今年來上漲25%的黃金。不過，黃金價格已經逼近2011年創下的每盎司1,920美元歷史高點，而比特幣與2017年12月創下的20,000美元史上新高相比仍然跌50%。部分投資人看好比特幣近期內將進一步走高，因加密貨幣已經突破從2017年12月與2019年6月高點跌落的看空趨勢線。

(時報資訊)