美國與大陸近期互相關閉領館，美國總統川普更揚言若情勢沒改善，將關閉更多駐館。前國安會祕書長蘇起認為，關鍵在大陸後續反應，若北京回應變強烈，將牽連兩岸關係。常對政經局勢發表看法的宅神朱學恒認為，美中若爆發衝突，除非像南海軍機對撞事件重演才有可能。

美國的中國問題專家、哈佛大學社會科學院榮休教授傅高義日前接受陸媒專訪分析，「中美有發生武裝衝突的可能性，且可能由一件小事引發，衝突地點將可能在台海、南海」。且摩擦可能很快升級。他警告稱，必須避免這樣的重大風險，否則這將對全人類造成災難性打擊。

《中時》報導，前國安會祕書長蘇起則表示，大陸和美國關閉領館，關鍵在大陸後續反應，若北京回應變強烈，將牽連兩岸關係，或對台施壓。目前為止大陸對美基本政策還是低調處理，現在是美國很「凶」，北京較平緩，但領館事件假如大陸反應突然變「凶」，代表內部因素也顯現，像美國一樣「內政因素重於外交因素」。

宅神朱學恒今天(27日)則在臉書PO文表示，「最近各國的智庫都認為，台灣海峽和南海最近是最高衝突可能的熱點。但甚麼擦槍走火的事情都有可能，但除了天公伯之外沒人知道。陸方的南海軍演到底會不會正常舉行，在哪裡舉行現在也都還不確定」。

朱學恒認為，兩大國所謂的擦槍走火，「也許是像當年的殲八撞E-3E導致海南島迫降，也許是像當年的巴倫支海手術刀SU-27撞P3B」。

宅神朱學恒臉書。(圖/翻攝 朱學恒臉書)

(中時新聞網)